مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ببوركينا فاسو

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الجديد الذى شهدته بوركينا فاسو وخلف نحو 15 قتيلًا.

وقال المرصد في تقرير الأربعاء: "في الوقت الذى يحتفل فيه العالم بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تطالعنا الأخبار بهجوم إرهابي جديد في بوركينا فاسو يحمل رسالة إلى العالم مفادها أن الفكر المتطرف لا يموت ولا ينتهى بموت أصحابه!! حيث وقع هذا الهجوم في قرية "بوبى مينجاو" شمال "بوركينا فاسو" مخلفًا وراءه نحو 15 قتيلًا؛ بعد أن شن مسلحون هجومًا على القرية واختطفوا عددًا من سكانها، كما نهبوا عددًا من المنازل والمتاجر، كما ذكر مصدر أمني أن هذا الهجوم تسبب في نزوح سكان القرية إلى منطقة "دجيبو" عاصمة محافظة سوم على بعد 26 كم عن القرية.

وأوضح مرصد الأزهر، أنه يتابع عن كثب ما يحدث على الساحة الإفريقية ويؤكد أن هذا الفكر السرطانية الخبيث لا ينتهي بموت معتنقيه، بل يجب القضاء على روافده وتجفيف منابعه فالمواجهة الفكرية عامل مهم وأساسي إلى جانب المواجهة العسكرية، لأن قوام وأساس تلك التنظيمات مبنى على أفكارٍ ومعتقدات، فيذهب أقوامٌ ويأتى آخرون ويبقى ذلك الفكر العقيم وهذا المعتقد الخبيث، وهذا ما يحرص عليه مرصد الأزهر عند مواجهته للأفكار المغلوطة التي تبثها الجماعات الإرهابية.