القبض على عاطل ووالده لقيامهما بالنصب والاحتيال على آخر بالشرابية

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل، ووالده لقيامهما بالنصب والاحتيال على مهندس، وبيع سيارة مُسروقة له بالشرابية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الشرابية، بتلقي بلاغا من (مهندس- مقيم بمحافظة الشرقية) بسابقة تعرفه على شخصان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني لعرضهما سيارة للبيع نظير مبلغ مالي قدره 133,500 جنيه، واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم، وفور تقابلهما سلمهما المبلغ المالي المتفق عليه وتحصل منهما على السيارة المشار إليها واتفق معهما على التوجه للشهر العقاري لإنهاء إجراءات البيع، حيث استقل سالفي الذكر سيارة أخرى، وعقب ذلك فوجئ بهروبهما وبحوزتهما المبلغ المالي فحضر للإبلاغ وبصحبته السيارة المشار إليها وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة محل الفحص تبين أنها "دون البيانات وغير مقيدة بالحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور" وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدون لوحات معدنية، ومن خلال التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومالكها وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (90 ألف جنيه) وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة قيامه بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وقيامهما بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.