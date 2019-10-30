بيان حالة الطقس لـ4 أيام: الأمطار تعود.. وسحب ورياح

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس يوم السبت المقبل والذي يشهد فرصًا لسقوط الأمطار على عدد من الأنحاء، بعد أيام من أزمة الأمطار الأخيرة التي ضربت عدة محافظات الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأكدت الهيئة أن حالة طقس يوم الخميس المقبل ستكون استمرارًا للطقس المعتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل سيكون معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.