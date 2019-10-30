"نقل الكهرباء" توقع عقد تنفيذ محطة محولات النهضة بتكلفة 200 مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدًا مع الاتحاد المكون من (TBEA ZONFA + HYOSUNG + ZTPC)؛ لتنفيذ محطة محولات النهضة بمنطقة كهرباء القاهرة؛ في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مشالى فى تصريحات لها، أن توقيع العقد لتنفيذ محطة محولات النهضة جهد 220/66/11 ك.ف سعة (3×175+3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز GIS (حزمة أ) غير شاملة المحولات الرئيسية .

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 200 مليون جنيه مصري، ممولة من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (12) شهرًا من تاريخ أمر الشراء.

تأتي هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.