جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم وحدات قطاعي "ب- ج" بالإسكان الاجتماعي- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، استمرار تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى قطاع "ب"، مؤكدًا أن عدد كبير من الحاجزين استلم الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز، لـ"مصراوي"، أن عمليات التسليم تتم لأكثر من 134 عمارة، كما سيتم البدء في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى قطاع "ج" التي تتبع منطقة 800 فدان.

وتابع: مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يصل إجمالي الشقق بالمدينة لـ40 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة تشهد طرح عدد كبير من المحال التجارية للمواطنين داخل محور الإسكان بمنطقة الـ800 فدان، في إطار تدعيم المنطقة بالخدمات الكاملة.

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