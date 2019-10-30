"ده اللي اتمنيته من ربنا".. ريهام سعيد تنشر فيديو عن اعتزالها الإعلام

القاهرة- (مصراوي):

نشرت ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من حوار قديم لها مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "جر شكل".

ووجه الإعلامي محمد خير، خلال الفيديو، سؤلًا لريهام سعيد، عن مستقبلها بعد خمس سنوات، هل "ممثلة- مُذيعة- قاعدة في البيت بتربي عيالها"؟، فاختارت الإجابة الأخيرة.

وعلقت على الفيديو القديم الذي أعادت نشره، أمس الثلاثاء، قائلةً: "الناس مش فاهمة إن هو ده اللي أنا كنت عايزاه و بتمناه من ربنا".

وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي والتمثيل نهاية شهر أغسطس الماضي بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامجها على قناة "الحياة".

ونشرت "ريهام"- وقتئذ- فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "أنا عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة هو الضغط، وأنا مضغوطة وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلي بالي من ولادي".