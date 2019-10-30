"رحلات مصر".. مبادرة إسكندرانية لتنشيط السياحة الداخلية

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية مبادرة "رحلات مصر" بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

وأعلن إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفنادق بالشعبة، أن المبادرة تستهدف دعوة رؤساء الشركات السياحية لتعريفهم بالأماكن السياحية بمختلف المحافظات المصرية وكذلك بالبرامج المقدمة وبروتوكولات التعاقد مع الأفواج.

وأكد الجندي، في بيان، أن المبادرة تتضمن استعراض قصص نجاح مصريين فضلوا الاستثمار السياحي بعيدًا عن الزحام بإقامة فنادق ومنتجعات تتبع أنماطا مبتكرة في الشكل والمضمون ونجحت في جذب السائحين مصريين وأجانب من مختلف البقاع، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الاستثمارات السياحية داخل البلاد في مناطق جديدة.

أضاف "الجندي"، أن الفكرة نبتت بمبادرة شخصية وبدأ تفعيلها العام الماضي بالعين السخنة برعاية إحدي شركات السياحة والتي ساهمت بفاعلية في تشغيل وتفعيل التعاون بين نحو 60 شركة وهو ما أثمر نجاحًا كبيرًا لهم ورواجًا لمنتجهم السياحي، موضحا أنه من المقرر أن يشارك رؤساء شركات السياحة المدعوين في عدة رحلات كانت قد بدأت بسيوة ومن المقرر أن تشمل 7 محافظات أخري خلال الفترة القادمة.

وأشار الجندي إلى أنه من المقرر استضافة المدعوين من مختلف المحافظات المشاركة بالاسكندرية للقيام بجولات تعريفية بالمناطق السياحية والأثرية فضلاً عن فنادق المحافظة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر القادم لعقد اتفاقيات تستهدف جذب أفواج سياحية للاستمتاع ببرامج مميزة لتنشيط السياحة الداخلية وتعريف المواطنين بأهمية الأثار والتراث باعتبارها كنوز يتحتم توارث الأجيال لقيمتها والعناية بها، مؤكدا أن مبادرة "رحلات مصر" تشمل زيارات لكل من مدن الغردقة والعين والسخنة في الفترة المقبلة.