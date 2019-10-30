"برودة وشبورة حد الضباب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المُقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلين (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكد الهيئة، أن الرؤية تقل في الصباح الباكر خاصة على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ26 درجة، والقاهرة 27، وشمال الصعيد 29، والجنوب 30 درجة.

وأكدت الهيئة، أن حالة طقس يوم الخميس المقبل، ستكون استمرارًا للطقس المعتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكد الهيئة، أن الرؤية تقل في الصباح الباكر خاصة على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ26 درجة، والقاهرة 27، وشمال الصعيد 29، والجنوب 31 درجة.

وأكدت الهيئة، أن طقس الجمعة المقبل، سيكون معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكد الهيئة، أن الرؤية تقل في الصباح الباكر خاصة على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ26 درجة، والقاهرة 27، وشمال الصعيد 29، والجنوب 31 درجة.

وعن الظواهر الجوية التس ستحدث على مدار الـ3 أيام المقبلة، أكد هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتمثل في الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على السواحل الغربية والشمالية حتى شمال سيناء، بينما سيكون الجو غائهم على القاهرة مع وجود شبورة كثيفة وتمتد هذه الشبورة حتى شمال الصعيد، لكن حالة الجو ستكون مشمسة على الصعيد.