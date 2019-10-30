تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع لجنة الحوار "الأرثوذكسية والإنجليكانية"- صور

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كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الثلاثاء، لجنة الحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الإنجليكانية برئاسة نيافة الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس والرئيس المشارك للجنة الحوار والأب الدكتور The Rt Revd Dr Gregory Cameron.

ورحب البابا بالحضور، حيث تحدث عن أهمية المحبة كدافع لنجاح أي حوار لاهوتي، لافتًا إلى أن الجميع يسعى للوحدة المبنية على أساس الإيمان.

كما تحدث عن مصر التي زارتها العائلة المقدسة وبارك أرضها والعلاقة الطيبة التي تجمع كل الشعب المصري.

وتمنى إقامة طيبة لأعضاء الوفد وحوارًا يحقق الهدف المطلوب منه.

وتحدث نيافة الأنبا أنجيلوس، عن تاريخ الحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الإنجليكانية خلال السنوات الماضية.

من جانبه، تحدث الرئيس المشارك The Rt Revd Dr Gregory Cameron، وشكر قداسة البابا علي استقباله كما قدم لقداسته كتيبات عن ما تم من حوارات لاهوتية خلال الفترة الماضية، وأهدى لقداسته أيقونة كتعبير عن المحبة والتقدير.