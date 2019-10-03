اختتام أسبوع السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

اختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الخميس، أسبوع السلامة والصحة المهنية الذي أقيم بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء؛ لتوعية العاملين بتجنب مخاطر بيئة العمل وكيفية الحفاظ على العنصر البشرى وسلامة المنشآت والآلات.

وأقيم أسبوع السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، تحت رعاية اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بنشر مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالشركة القابضة والشركات التابعة.

وقام بإلقاء المحاضرات عدد من خبراء السلامة والصحة المهنية، وفي نهاية البرنامج الذي استمر أسبوعا تم فتح باب المناقشة لإتاحة التفاعل بين الحاضرين للوقوف على مدى الاستفادة من المادة العلمية التى تم تقديمها، ومن خلال استطلاع الرأى أكد الحاضرون أهمية هذه البرامج الهادفة وضرورة انعقادها بصفة مستمرة .