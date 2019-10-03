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    "أفريقية النواب": خطة لتعزيز علاقات مصر مع دول القارة السمراء

    11:19 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    "أفريقية النواب": خطة لتعزيز علاقات مصر مع دول القارة السمراء

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:
    قال النائب جمال محفوظ، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت خطة عمل متكاملة، خلال دور الانعقاد الأخير، لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

    وأضاف "محفوظ" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن اللجنة تنسق مع الحكومة، بشأن خطط النهوض بالملف الأفريقي في مختلف المجالات، والعمل على تعظيم الدور المصري في دول أفريقيا، والعمل على تقريب وجهات النظر في كافة القضايا المشتركة.

    وأشار إلى أن لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، ستتواصل مع الحكومة أيضا لمتابعة حملة وزارة الصحة في حملة علاج مليون أفريقي من فيروس سى، والتركيز على تعظيم دور الشباب، وتبادل الخبرات التراكمية، والاحتكاك في المحافل الإقليمية والدولية على مستوى البرلمان الدولى.

    مجلس النواب جمال محفوظ الشؤون الافريقية مصر

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