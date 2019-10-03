"القوى العاملة": متابعة يومية للتدريب بالوحدات المتنقلة بالمحافظات

​كتب - يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات، وهي (الفيوم والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد)؛ بالمتابعة اليومية لسير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة والتركيبات الكهرباء.

وقال بيان للقوى العاملة، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة (مهنتك.. مستقبلك)، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة).

وتلقى سعفان تقريرا من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أشارت خلاله إلى التزام كافة المتدربين من الشباب والفتيات بحضور اليوم الثالث من التدريب، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب 15 عاملا على مهنة السباكة ومثلهم على مهنة الكهرباء لمدة أٍسبوعين لكل دورة، وانه تم اختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة ، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

وأكد الوزير أنه سيتم منح الثلاث الأوائل من كل دورة ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.

وقال إنه يجرى تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى تطوير منظومة التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الدورات التدريبية.​