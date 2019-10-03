"وزير حربية النصر".. صور نادرة للمشير أحمد إسماعيل أثناء حرب أكتوبر

كتب- حاتم أبوالنور:

أحد أبطال وقادة القوات المسلحة العظماء، وواحدا ممن رسموا خطة التدريب للقوات المسلحة فى الحرب، وصفه الرئيس السادات بصاحب الشخصية القوية، وصنفته مجلة الجيش الأمريكي كواحد من ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت للحرب تكتيكاً جديداً، إنه المشير أحمد إسماعيل وزير حربية نصر أكتوبر المجيد.

تم تعيين المشير أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية فى 26 أكتوبر 1972 وقاد الجبهتين الشمالية والجنوبية في حرب أكتوبر 1973م وقام بإدارة الحرب أكتوبر 1973 بمهارة وثبات وصبر مما ساعد على اجتياز الأوقات العصيبة للحرب بنجاح كما نجح في تنسيق الجهود والتعاون مع القوات السورية أثناء الإعداد للحرب وبدء الأعمال القتالية في 6 أكتوبر 1973 وحقق النصر الكبير ثم قاد عملية تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية عقب الحرب مباشرة.