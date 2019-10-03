  • عاجل:الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    "الأعلى للإعلام" يشيد بحوار الديهي مع "جولن"

    08:50 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    "الأعلى للإعلام" يشيد بحوار الديهي مع "جولن"

    المعارض التركي فتح الله غولن

    كتب - مصطفى علي:

    أشاد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحوار الذي أجراه الإعلامي نشأت الديهي مع الزعيم التركي عبد الله جولن.

    وبحسب بيان للمجلس اليوم الخميس، وصف مكرم الحوار بأنه "أظهر مهنية وخبرة فائقة تستحق التقدير ، فضلا عما كشفه الحوار من التطورات على الساحة السياسية في تركيا واستغلال الشعارات والخطابات الدينية لإضفاء الشرعية على فساد الحكم في تركيا".

    فتح الله غولن الأعلى للإعلام نشأت الديهي تركيا

    الخبر التالى:

    برلماني يتقدم باستجواب للحكومة: الوزراء لا يتابعون توصيات "النواب"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان