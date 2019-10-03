"الأعلى للإعلام" يشيد بحوار الديهي مع "جولن"

كتب - مصطفى علي:

أشاد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحوار الذي أجراه الإعلامي نشأت الديهي مع الزعيم التركي عبد الله جولن.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الخميس، وصف مكرم الحوار بأنه "أظهر مهنية وخبرة فائقة تستحق التقدير ، فضلا عما كشفه الحوار من التطورات على الساحة السياسية في تركيا واستغلال الشعارات والخطابات الدينية لإضفاء الشرعية على فساد الحكم في تركيا".