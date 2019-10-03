"الصحفيين": إحالة استقالة أمين الصندوق للنيابة.. ولائحة جديدة للبدل

كتب مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفين برئاسة ضياء رشوان‮، إحالة الاستقالة المسببة التي‮ ‬تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس إلى النيابة العامة.

وقال بيان لنقابة الصحفيين اليوم، إن مجلس النقابة رفض في جلسته أمس مناقشة أو حتى التحقيق الداخلي‮ ‬في‮ الاستقالة، وقرر تحويلها للنيابة العامة بناء على ‬طلب السكرتير العام الذي تمسك بإحالة الاستقالة والمذكرة المرفقة لها للنيابة، على أن يضاف إليها المذكرتان المقدمتان من السكرتير العام وكذلك عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد بشأن المخالفات المنسوبة لأمين الصندوق‮.

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كما ناقش المجلس وضع أسس ولائحة جديدة لبدل التدريب للزملاء الصحفيين على‮ ‬أن‮ ‬يكون صرف البدل مرتبطا بعضوية النقابة بجدول‮ ‬المشتغلين وتحت التمرين‮.

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وقرر المجلس وباقتراح من النقيب تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة لدعم الزملاء الذين‮ ‬يتعرضون لأزمات صحية، وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة للمساهمة في‮ ‬التأسيس بألف جنيه من كل منهم، فيما‮ ‬يتم تمويل الصندوق عبر استقطاع مبلغ 50 جنيها شهريا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام، على‮ أن‮ ‬يستفيد من الصندوق من‮ ‬يتعرض لأزمة من المساهمين وحتى يتم عرض الأمر على ‬الجمعية العمومية للنقابة في‮ ‬مارس المقبل لاعتماده‮.

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وقرر مجلس النقابة حل لجنة الإعانات والقروض مع إعادة تشكيلها لتتكون من: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي‮، ‬وعمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ‮.‬