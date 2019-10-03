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    السيسي يصدق على قانون "المحال العامة" (النص الكامل)

    06:52 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    السيسي يصدق على قانون "المحال العامة" (النص الكامل)

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - يوسف عفيفي:

    صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، نص القانون بعد موافقة الرئيس عليه.

    كان مجلس النواب وافق (منتصف يوليو الماضي) بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

    وتضمن القانون استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

    السيسي قانون المحال العامة ونشرت الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية مجلس النواب

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