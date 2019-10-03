حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس اجتماع "الأعلى للقوات المسلحة".. و5757 فرصة عمل
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وإعلان وزارة القوى العاملة توفير 5757 فرصة عمل جديدة، واعتذار وزارة التموين للمواطنين عن تعطل سيستم صرف الخبز.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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