"الأعلى للإعلام" يعتمد تخريج الدورة التدريبية الـ 44 للإعلاميين الأفارقة

كتب مصطفى علي:

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية الـ 44 للإعلاميين الأفارقة والتي تقام تحت رعاية مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

حضر ختام الدورة التدريبية الدكتور عصام الدين فرج ، أمين عام المجلس، والمستشار محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية، وعدد من سفراء الدول الإفريقية المشاركة. وذلك بمقر المركز بماسبيرو.

عبر المتدربون من خلال -كلمة ممثل الدراسين- عن مدى سعادتهم وفخرهم بحضور تلك الدورة التدريبية، ومدى الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال البرنامج التدريبي وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان منبرا وصوتا للإعلاميين الأفارقة ، وإحساسهم بأنهم كانوا في وطنهم الثاني مصر، موضحا مدى سعادة المجموعة الأفريقية، بحضور تلك الدورة، والاستفادة التي حصلوا عليها من خلال ذلك البرنامج التدريبي.

وأعرب "عصام فرج" خلال كلمته للإعلاميين الأفارقة، عن بالغ سعادته بتنظيم هذه الدورات التدريبية لما للتدريب من أهمية قصوى وخاصة فى مجال الإعلام، مؤكدا أن التدريب ليس للتطوير المهني فقط، إنما يأتي من أجل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمعرفة، وعليهم كمتدربين أن يستمروا في التواصل معنا، وان عليهم دور مهم في تطوير المعهد بتسليط الضوء على ما قد يجدونه من سلبيات وكتابة ملاحظاتهم وتوصياتهم وتقديم تقييم حقيقي في نهاية كل دورة حتى يستطيع المجلس أن يفيدهم بشكل أكبر.

وأعرب المستشار محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية، عن سعادته بالتواجد بين أشقاء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة التدريبية، والتي تأتي ضمن منظومة تعاون متكاملة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن تلك الدورات التدريبية تكتسب خلال هذا العام أهمية خاصة مع بداية عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

كما أشاد بمستوى العلاقات القائمة بين مصر وجميع الدول الأفريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومستوى التنسيق بشأن كافة القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الحفل تسلم المتدربون الأفارقة شهادات التخرج من قبل ممثلي المجلس الأعلى للإعلام وعدد من سفراء الدول الأفريقية متمنين لشعب مصر العظيم مزيدا من الحب والسلام والإخاء.