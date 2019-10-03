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    "بيت الزكاة" يعلن مشاركته في تمويل مبادرة "حياة كريمة"

    03:29 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    "بيت الزكاة" يعلن مشاركته في تمويل مبادرة "حياة كريمة"

    بيت الزكاة

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلن بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، اعتزامه الاسهام في تمويل مبادرة "حياة كريمة" دعمًا منه لمؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة في توفير احتياجات المواطنين، ودعم الأسر الفقيرة.

    وأوضح بيت الزكاة، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطارة مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى معيشة المواطنين للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بداية العام الحالي، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين، ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة، والتعاون في ذلك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

    وأشار بيت الزكاة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا؛

    بيت الزكاة مبادرة حياة كريمة الأزهر الشريف

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