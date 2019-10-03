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    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 8 ساعات

    03:16 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 8 ساعات

    قطع المياة-أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه غدا الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي، عن عدة مناطق.

    وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن قطع الخدمة يشمل مناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).

    وأضافت الشركة، أن المياه تضعف في حي بولاق الدكرور؛ لحدوث كسر بخط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

    وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

    وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضي.

    قطع المياه الجيزة شركه مياه الشرب الدقي

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