التموين تصدر بيانا للمواطنين بعد تعطل سيستم صرف الخبز

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا بشأن تعطل السيستم الخاص بصرف الخبز، اعتذرت فيه لكافة المواطنين وأصحاب المخابز، مؤكدة أنه جار اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي.

وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات أولها يتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف.

وأكدت أنه يسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أي مسئولية خلال فترة العطل على أن يتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة في الاتصالات والشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة في أقرب وقت.

وأوضحت الوزارة أن كافة المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساءً مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشر مساءً.​