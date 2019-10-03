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    رئيس الوزراء: قرار تخفيض "غاز المصانع" لدعم الصناعة الوطنية

    01:57 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء: قرار تخفيض "غاز المصانع" لدعم الصناعة الوطنية

    الدكتور مصطفي مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة أصدرت قرارًا بمراجعة أسعار الغاز للمصانع وخصوصا الصناعات الوطنية وتخفيض أسعاره لدعم هذه الصناعات.

    وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الخميس: "تلقينا العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع سعر الغاز، والدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناعات الوطنية".

    وتابع: "توصلنا اليوم لمجموعة آليات لسداد المستحقات وسداد 10% من المستحقات للمصنعين، ومن يضخ هذا المبلغ في العمل سيكون له الأولوية لاستكمال المستحقات".

    مصطفى مدبولي أسعار الغاز أسعار الوقود الصناعات الوطنية

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