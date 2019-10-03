الكشف على مرضى السكر بالمجان في طب أزهر أسيوط..الاثنين والثلاثاء

كتب – محمود مصطفى:

أعلن فرع جامعة الأزهر بأسيوط، توقيع الكشف الطبي على مرضى السكر، وإجراء كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى، يومي السابع والثامن من أكتوبر الجاري، مجانا بمستشفى كلية طب البنين.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك حرصا منها على خدمة مواطني أسيوط، وتقديم الخدمات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين، ونشر الوعي الصحي بينهم.

وأشارت الجامعة، إلى أن ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب وجه قبلي، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب.