  • عاجل:"قومي حقوق الإنسان": فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة هنا الزاهد

    الكشف على مرضى السكر بالمجان في طب أزهر أسيوط..الاثنين والثلاثاء

    01:55 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    الكشف على مرضى السكر بالمجان في طب أزهر أسيوط..الاثنين والثلاثاء

    الكشف على مرضى السكر

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلن فرع جامعة الأزهر بأسيوط، توقيع الكشف الطبي على مرضى السكر، وإجراء كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى، يومي السابع والثامن من أكتوبر الجاري، مجانا بمستشفى كلية طب البنين.

    وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك حرصا منها على خدمة مواطني أسيوط، وتقديم الخدمات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين، ونشر الوعي الصحي بينهم.

    وأشارت الجامعة، إلى أن ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب وجه قبلي، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب.

    الكشف على مرضى السكر طب أزهر أسيوط مرضى السكر جامعة الأزهر

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء: قرار تخفيض "غاز المصانع" لدعم الصناعة الوطنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان