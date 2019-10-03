"الوطنية للتدريب" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

كتب- محمد نصار:

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلي والدولي، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.

وحسب بيان، اليوم الخميس، وقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بروتوكول التعاون والذي يتمثل في توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA)، وبرنامج الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، أو البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية المصرفية بمصر.

​الجدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والتي يشار إليها بالأكاديمية المصرفية هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي.