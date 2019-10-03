بسبب "تعطل السيستم".. التموين تمد فترة صرف الخبز 3 ساعات إضافية

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، قرارًا باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء، بدلًا من الساعة الخامسة، لحين استقرار شبكات الاتصالات.

وأشارت إلى السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعي، نظرًا لضعف بعض شبكات الاتصالات والتي أثرت على ماكينات صرف الخبز في بعض المناطق، وتيسيرًا على المواطنين.

كما وجهت الوزارة مديري المديريات والجهات الرقابية، بمتابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين في سيولة ويسر.