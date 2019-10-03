  • عاجل:براتب يصل لـ13 ألف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن 5757 فرصة عمل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    بسبب "تعطل السيستم".. التموين تمد فترة صرف الخبز 3 ساعات إضافية

    12:03 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    بسبب "تعطل السيستم".. التموين تمد فترة صرف الخبز 3 ساعات إضافية

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، قرارًا باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء، بدلًا من الساعة الخامسة، لحين استقرار شبكات الاتصالات.

    وأشارت إلى السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعي، نظرًا لضعف بعض شبكات الاتصالات والتي أثرت على ماكينات صرف الخبز في بعض المناطق، وتيسيرًا على المواطنين.

    كما وجهت الوزارة مديري المديريات والجهات الرقابية، بمتابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين في سيولة ويسر.

    وزارة التموين التجارة الداخلية شبكات الاتصالات

    الخبر التالى:

    وزيرة البيئة تشيد بقصص نجاح متعهدي جمع قش الأرز بالبحيرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان