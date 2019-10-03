شبانة: اتهامات أمين صندوق الصحفيين أكاذيب وأطلب تحويلها للنيابة

كتب- مصطفى علي

طالب محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بإحالة المذكرة التي تقدم بها هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة واتهمه فيها بارتكاب مخالفات، للنيابة العامة مباشرة .

وقال شبانة، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي بدأ مساء أمس وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن "أكاذيب أمين الصندوق أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة".

كما طالب محمد شبانة بتحويل المخالفات التي تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق للنيابة العامة، مؤكدا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية، وهو ما أيده أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة بتحويل مخالفات أمين الصندوق للنيابة مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر.

وأشار شبانة إلى أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق في تصرفاته واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله كما قام المجلس بسحب كافة صلاحياته بالقروض والإعانات.

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للرد على "مهاترات" أمين الصندوق وكشف "مخالفاته المالية"، مشيرا إلى أن يونس له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة وأنه سيكشف كل شيء أمام الرأي العام خاصة. وتابع: أمين الصندوق سبق تحويله للتحقيق بالنقابة بسبب زيارته للكيان الصهيوني.

كان هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، تقدم أمس باستقالته من مجلس النقابة، وأرجع سبب استقالته إلى ما وصفه بوقوع "أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا."

وناشد يونس مجلس النقابة التحقيق في الوقائع التي دعته للاستقالة واتهاماته لسكرتير النقابة، وإبلاغ النيابة العامة إذا كان الأمر يستحق ذلك.