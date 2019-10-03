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    خبيران في جراحة العظام والكلى بالمستشفى البحري العام والحلمية العسكري

    12:05 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    خبيران في جراحة العظام والكلى بالمستشفى البحري العام والحلمية العسكري

    مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية

    كتب- محمد سامي:

    يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية الأستاذ الدكتور اناند ساداشيف كافى استشاري جراحات العظام والعمود الفقري بالمنظار بمستشفيات أبولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند في الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر المقبل.

    كما يستضيف المستشفى البحري العام الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة استشاري جراحة الكلى بجامعة شيفلد بإنجلترا في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، ويناظر الاستشاري حالات أورام الغدة الجار درقية لمرضى الفشل الكلوي المزمن.

    وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميًا عدا العطلات الرسمية.

    جراحة العظام المستشفى البحري العام مستشفى القوات المسلحة اناند ساداشيف

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