​إحالة الناشر للتحقيق.. 5 قرارات من مجلس الصحفيين بشأن أزمة "التحرير"

كتب- مصطفى علي:

أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء المعتصمين في جريدة التحرير.

ووجه المجلس التحية للصحفيين المعتصمين وتمسكهم بحقوقهم القانونية ورفضهم لكل صور التعسف ومخالفة القانون التي اتبعتها إدارة الجريدة منذ بداية الأزمة.

وأكد مجلس النقابة، دعمه اعتصام الزملاء ورفضه قرارات الفصل التعسفي التي صدرت من إدارة التحرير.

ودعا المجلس جميع الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير إلى الانضمام فوراً لاعتصام زملائهم باعتباره واجباً مهنياً ونقابياً ملزماً.

وقرر المجلس إحالة الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية، وإنذار الزميل محمد فوزي رئيس التحرير بإتخاذ الإجراءات التأديبية إذا انتهت المهلة دون حل الأزمة.

وقرر المجلس، منح إدارة الصحيفة وإدارة التحرير مهلة حتى الثلاثاء المقبل لحل كافة الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصميين.

وقرر مجلس النقابة عقد اجتماع خاص بمقر جريدة التحرير، يوم الأربعاء المقبل التالي لانتهاء المهلة؛ لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.