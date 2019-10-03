"بطولات النصر".. متحف النسيج ينظم معرض نسور أكتوبر

كتب- محمد عاطف:

يحيي متحف النسيج المصري بشارع المعز، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بإقامة ندوه تحت عنوان "نسور أكتوبر" يلقيها اللواء طيارعبد المنعم همام، زميل أكاديمية الحرب العليا، وأحد نسور القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر.

وتدور الندوة حول إبراز بطولات وإنجازات القوات الجوية في حسم أعظم الحروب المصرية بالعصر الحديث.

وأوضح الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، في بيان، الخميس، أن المتحف ينظم ورشًا فنية وتعليمية للأطفال على هامش احتفالات أكتوبر تتضمن التعبير عن نصر أكتوبر بالرسم على النسيج مع تخصيص جولات خاصة بالمتحف لشرح تاريخ العسكرية المصرية من خلال قطع المنسوجات المعروضة، ويضم المتحف بين قاعاته ٢٥٠ قطعة نسيج أثريه ابتداءً من العصر الفرعوني وحتى عصر الدولة الحديثة.

وتأتي هذه الورش في إطار حرص وأهمية إعداد وإقامة ورش تعليمية وفنيه للأطفال لتنمية المهارات واكتساب الخبرة والمعرفة لدى الأجيال القادمة وترسيخ الهوية المصرية في نفوسهم وحب الوطن بتعريفهم على تاريخ وحضارة بلادهم وقصص وبطولات حرب أكتوبر العظيمة. ​