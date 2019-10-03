براتب يصل لـ13 ألف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن 5757 فرصة عمل

"ينتهي اليوم".. الإسكان تصدر بيانًا بشأن حجز شقق "جنة" و"سكن مصر"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 5757 فرصة عمل للشباب المصري "ذكورا وإناثا" ولذوي الاحتياجات الخاصة، بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، في عدد من المحافظات، من أول شهر أكتوبر الجاري.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، حرص الوزارة من خلال الإدارة المختصة بعرض جميع الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية، حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل: مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة ،فنى إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفو استقبال، عمال خياطة ومكواة، وعمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائي.

كما تشمل الفرص: عمال تعبئة، كبسون وتشطيب، مدير مطعم ، ويتر ، مشرف صالة ، طباخ ومساعد طباخ ، صيدلي ، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفى خدمة عملاء، محاسب، أخصائي IT، فنيين لحام، دوكو، كهرباء، خراطة، برادة، تشطيبات أتوبيسات.

وتشمل الفرص مزايا التأمين الإجتماعي، وبدلات وحوافز، ومزايا أخرى، حيث يصل راتب بعض الوظائف ل13 ألف جنيه شهريا.

ويمكن مطالعة الوظائف في الصور المرفقة.