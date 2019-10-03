اليوم.. معرض تشكيلي في حب الأوبرا احتفالا بعيدها الـ31

القاهرة- مصراوي:

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا، اليوم، معرضًا جماعيًا بعنوان فى حب الأوبرا لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير بدءًا من السابعة مساءً، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا المصرية.

يستمر المعرض حتى الجمعة 11 أكتوبر ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع ويجمع ألوان من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان " الفن حياة " تقام في السادسة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، الفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي .

يشار إلى أن معرض في حب الأوبرا يستضيف إلى جانب المبدعين المصريين فنانين من الكويت، العراق، السعودية، السويد، الجزائر، سوريا، اليمن، تونس، وفلسطين.​