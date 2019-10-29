عزاء ووظيفة وتعويض.. ماذا قدّم كامل الوزير لأسرة "ضحية التذكرة"؟ (صور)

كتب - أسامة علي:

عدّة محاور عمل عليها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن حادث وفاة الشاب محمد عيد، ضحية واقعة "كمسري قطار 934"؛ للتخفيف عن أسرته.

تعود الواقعة إلى إجبار محصل تذاكر في قطار قادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، شابين لم يكن بحوزتهما تذكرة الركوب، على القفز من القطار، ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

بعد ساعات من الحادث، قدم وزير النقل العزاء لأسرة الشاب محمد عيد هاتفياً، معلنًا منح 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة المتوفى و٢٠ ألفا للمصاب أحمد سمير.

وتعهد كامل الوزير، بتوظيف فرد من أسرة الشاب محمد عيد؛ ليكون عائلًا لأسرته.

وأكد أنه حال رفع أهالي الضحيتين قضايا للحصول على تعويض مدني، فإن الوزارة لن تدافع عن السكة الحديد، وستدفع أي تعويض تقرره المحكمة.

وعصر اليوم، قدم وزير النقل، برفقة رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، واجب العزاء لأسرة "محمد عيد"، بمحل إقامته بشبرا الخيمة.

كما قدم الوزير، اعتذارًا باسم العاملين بوزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية، قائلًا: "نحن جميعا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين".

وقال الفريق كامل الوزير، لمصراوي إنه تعهد لأسرة محمد عيد، بعدم توكيل أي محامي من الوزارة أو هيئة السكة الحديد، للدفاع عن الكمسري، المتهم في الواقعة.

وأضاف الوزير، أن تعهده للأسرة يأتي في إطار التضامن معهم، مستدركًا: "عشان ميحسوش إننا ضدهم، وعايزين عدالة ناجزة تحقق العدل".

وأكد الوزير أن حق المتوفى لن يضيع ومن يخطئ في حق أي مواطن مصري ينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك والجميع يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري.

من جانبه، قال زين عيد، شقيق محمد عيد، ضحية القطار، أن وزير النقل عرض عليهم توكيل محامي على نفقته الخاصة للدفاع عن الضحية.​

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