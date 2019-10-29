"إعادة النظر في المناهج".. 4 توصيات بندوة "القرآن في مواجهة الإرهاب"

كتب - محمود مصطفى:

عقدت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان " القرآن في مواجهة الإرهاب.

أدار فعاليات الندوة الإعلامي خيري رمضان، وحضرها الدكتور الدكتور سعدالدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للسياسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمحسن محمد عبدالراضي عميد كلية دار العلوم.

وأعلن الكاتب الصحفي أسامه إبراهيم الأمين العام لمؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير، توصيات الندوة وتمثلت فيما يلي:

1- ضرورة مواجهة الأفكار الفاسدة والمغلوطة التي اكتسبت مع الوقت طبيعة مقدسة مثل سائر المرويات والإسرائيليات.

2- القرآن مرجعية أساسية للدين الإسلامي الصحيح وتأكيد آياته التي تدعو إلى الرحمة والعدل والسلام والحرية والحب وإلى عدم الاعتداء على الآخرين وعلى حقوقهم، خاصة أن الله وضع لنا قاعدة أزلية لمشروعية القتال في حالة الدفاع عن النفس في قوله تعالى "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين".

3 - إعادة النظر في المناهج التعليمية خاصة التي تدرس في المعاهد الدينية وجامعة الأزهر، مع مراعاة وضع مناهج ملائمة في المدارس عمومًا لنشر ثقافة العقل والتنوير.

4 - تطهير الحياة السياسية من أي أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية.