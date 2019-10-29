"عبدالغفار" يستعرض تقريرًا عن ختام أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

القاهرة - أ ش أ:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور رئيس جامعة أسوان أحمد غلاب حول ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بأسوان، الذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 21 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية على موقع جامعة أسوان الرسمي لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون بين الباحثين في القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي تحقق من تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، معلناً تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين الأفارقة خلال العام المقبل من أجل إعطاء فرصة للباحثين في قارة إفريقيا لكي يعرضوا أبحاثهم وأفكارهم لحل مشكلات القارة والنهوض بها.

وفي ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، أقيمت ندوة بعنوان (دور الشباب الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي) تحت شعار "أبناء قارة واحدة".

ونوه التقرير إلى أن توصيات ختام فعاليات هذا الأسبوع، أكدت ضرورة إقامة منصة إلكترونية إفريقية في جامعة أسوان تخص البحث العلمي، وتبادل المنح الدراسية بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية، وتنظيم بطولة رياضية إفريقية في مختلف الألعاب الرياضية يشارك فيها طلاب الجامعات المصرية والجامعات الإفريقية بهدف تحقيق المزيد من التناغم بين شباب القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الأسبوع شهد العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا، وتبادل الخبرات، فضلاً عن المزيد من التعارف، ونشر التعايش المشترك.

يذكر أن الهدف من تنظيم الأسبوع هو تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الإفريقية والمصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة السمراء، وإنشاء شراكة علمية بحثية قوية تسهم في خلق قيادات شبابية بإفريقيا، علاوة على تبادل الثقافات بين الشباب الإفريقي.