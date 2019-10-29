"الثقافة" تحتفي بالفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم

القاهرة - أ ش أ:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي الكبير الراحل أحمد فؤاد سليم وذلك بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، بحضور لفيف من أساتذة الفنون والنقاد والشخصيات العامة.

وقال الدكتور خالد سرور إن أسم الراحل أحمد فؤاد سليم سيظل علامة مهمة في سجل الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، فمشوار حياته الحافل بالعديد من الإنجازات الإبداعية والإدارية فضلاً عن إسهاماته في الحركة النقدية، صورة حقيقية للمبدع، ولعل أهم ما تميز به الفنان الراحل هو بصيرته الفنية وإيمانه برسالته التي وهبها حياته فخلف ميراثاً سيظل علامة خالدة تشهد بعبقريته.

ومن جانبه، أشار الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، إلى أن المعرض يُقام في الذكرى العاشرة لرحيل الفنان أحمد فؤاد سليم تقديرًا لدوره كأحد أهم المؤثرين في حركة الفن التشكيلي بشكل عام ومجمع الفنون بشكل خاص، ويضم المعرض ما يقرب من ثمانين عملًا تمثل مراحل مختلفة من أعمال الفنان منذ الستينيات وحتى رحيله، وسيستمر المعرض حتى 19 نوفمبر المقبل.

ولد سليم بمحافظة دمياط عام 1936، درس الحقوق بجامعة القاهرة ثم اتجه إلى دراسة الفن التشكيلي بمعهد ليوناردو دافنشي بالقاهرة، وشغل عدة مناصب، حيث عمل مستشارًا فنيًا بالمركز الثقافي التشيكوسلوفاكي 9 أعوام، ثم تولى إدارة مجمع الفنون قُرابة الثلاثين عامًا حتى تولى إدارة متحف الفن المصري الحديث من عام 2005 وحتى وفاته، كما أن سجله حافل بالإنجازات الفنية والجوائز أبرزها وسام بدرجة فارس الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية 1986، ميدالية الفن من ملكة الدنمارك 1986، الجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي الثالث 1988.