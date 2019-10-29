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    السيطرة على حريق محدود بـ"خان الزراكشة" بشارع الأزهر

    09:33 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
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    كتب - محمد عاطف:

    سيطرت الحماية المدنية على الحريق الذي نشب بإحدى قاعات الطابق الثاني من "خان الزراكشة" بشارع الأزهر، الثلاثاء.

    وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه فور العلم بنشوب الحريق توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته.

    وأوضح "مصطفى" في بيان اليوم، أن الحريق محدود جداً، حيث أن النيران لم تمس الأثر ولم تسبب أية أضرار عليه، إذ اشتعلت في السلع المخزنة بالقاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف.

    وأوضح أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

    حريق خان الزراكشة شارع الأزهر جمال مصطفى قطاع الآثار الإسلامية

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