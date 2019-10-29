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"احموا مصر واحترموا العلماء".. سعدالدين هلالي يوجه رسالة للشباب

08:45 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
"احموا مصر واحترموا العلماء".. سعدالدين هلالي يوجه رسالة للشباب

الدكتور سعدالدين هلالي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور سعدالدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رسالة إلى الشباب بكلمته خلال ندوة "القرآن في مواجهة الإرهاب"، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

وقال "هلالي" إنه يجب القضاء على الطائفية والمذهبية والاستعاضة عنها بالمؤسسية، موجها حديثه للشباب: "احموا مصر ويجب أن نحترم كل أستاذ وعالم، دون أن يكون هناك زعامات ولكن مؤسسات".

وطالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بحل مشكلة الخطاب الديني بعيدا عن الطائفية والمذهبية.

أدار الندوة الإعلامي خيري رمضان، بحضور العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

سعدالدين هلالي جامعة الأزهر ندوة القرآن في مواجهة الإرهاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة

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