بالصور.. 5 وزراء يستقلون أول أتوبيس كهربائي في مصر

كتب- محمد سامي:

دشنت وزارة الإنتاج الحربي، مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين وصلا من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

واستقل عدد من الوزراء أول أوتوبيس كهربائي في مصر، بحضور: الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلي شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.

تهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.