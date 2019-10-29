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حدث في 8 ساعات| 5 توجيهات من السيسي.. و"الوزير" يُعزي أسرة "ضحية التذكرة"

08:08 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| 5 توجيهات من السيسي.. و"الوزير" يُعزي أسرة "ضحية التذكرة"

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن تصادم قطار بسيارة نصف نقل محملة بأفراد بالأقصر ما تسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية:

السيسي الحكومة حادث قطار الأقصر هيئة السكك الحديدية وزارة النقل كامل الوزير الأوتوبيسات الكهربائية وزارة الإنتاج الحربي هايكو ماس مرتضى منصور

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