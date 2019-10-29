حدث في 8 ساعات| 5 توجيهات من السيسي.. و"الوزير" يُعزي أسرة "ضحية التذكرة"
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن تصادم قطار بسيارة نصف نقل محملة بأفراد بالأقصر ما تسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية:
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