"رياضة النواب" تنتقد معدلات الاستثمار بهيئة ستاد القاهرة

كتب- ميرا إبراهيم ومحمد نصار:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، سبل إزالة المعوقات التي تواجه هيئة ستاد القاهرة، وتنمية مواردها، بحضور علي درويش رئيس هئية الاستاد.

وقال رشاد، إن معدلات الاستثمار في الهيئة تسير ببطء شديد، ولا تتناسب مع حجم ومكانة هيئة الاستاد، مشيرا إلى أن استاد القاهرة الدولي لا يقل مكانة وقيمة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويعد رمزا من رموز السلطة المصرية على مر العصور، ويجب أن يبقى.

وأكد رشاد، ضرورة إزالة كافة العقبات الإدارية أمام الهيئة لتقوم بدورها، وتكون مصدرًا هامًا للدخل للموازنة العامة للدولة، بدلا من تحقيقها لخسائر تتكبدها الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بضرورة العمل على سرعة تعيين مجلس إدارة الهيئة؛ إعمالا لما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الجمهوري خاصة أنه منذ قرار تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لم يتم تعيين مجلس إدارة لها.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة البحث عن بديل يعمل على تسيير الأعمال، لحين إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة، لأنه من غير المعقول أن تتوقف الأمور لحين إتمام هذا الإجراء، مطالبا جميع الاتحادات الرياضية، بسرعة سداد المديونيات المستحقة عليها لهيئة استاد القاهرة حتى تتمكن الهيئة من تدبير موارد تمكنها من تطوير منشآت الاستاد وملاعبه.

وأكد رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة لم يتشكل بعد، مما عطل كثيرا من القرارات المهمة، لافتا إلى أن هناك عجز في الموازنة، وتراجعا في الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه فقط إعانة للهيئة في موازنة العام المالي 2019/2020، ونحتاج إلى تدبير 42 مليون جنيه من الموارد الذاتية لتغطية التكاليف والمصروفات الأساسية.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تحصيل 4 ملايبن جنيه فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهناك 7 ملايين جنيه سيتم تحصيلها، ولكن في الوقت نفسه مطلوب تدبير 12.5 مليون جنيه لشركة الأمن المتعاقد معها.

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