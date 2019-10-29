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    "السكة الحديد" تنفي تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق

    07:01 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    "السكة الحديد" تنفي تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق

    هيئة السكة الحديد

    كتب - أسامة علي:

    نفت هيئة السكة الحديد، ما أثير ببعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

    وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد بأن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق أمس الاثنين، موضحا أنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة الأمر فنفت حدوث ذلك وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.

    وأضاف "رسلان" أنه رغم ذلك؛ أصدر تعليمات للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير حيث تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة فنفوا جميعاً ما ورد بالرسالة، ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر للتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.

    وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات، والتحقق من أي بيانات أو رسائل ترد إليها بشأن حركة مسير القطارات.

    هيئة السكة الحديد مواقع التواصل الاجتماعي قطار شبين القناطر

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