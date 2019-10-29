  • عاجل:الداخلية تناشد مالكي السيارات التوجه إلى إدارات المرور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    سعد بدير مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المجالس البرلمانية

    06:49 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    سعد بدير مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المجالس البرلمانية

    سعد بدير مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المجالس البرلما

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين النائب سعد بدير مساعدا لرئيس الوفد لشؤون المجالس البرلمانية.

    ووجه "بدير" لأبوشقة، لإصدار قراره للعمل كمساعد لرئيس الحزب لشئون المجالس البرلمانية (مجلس نواب -مجلس شيوخ-مجالس محلية).

    وأضاف في بيان اليوم: "لشرف كبير لي أن أكون ممثلا للمجالس البرلمانية عن أعرق الأحزاب السياسية في مصر ونائبا للمستشار بهاء الدين أبو شقة كرئيس للهيئه البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وأصغرهم سنا".

    سعد بدير حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة شئون المجالس البرلمانية

    الخبر التالى:

    غدًا.. الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر السياسات الاجتماعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان