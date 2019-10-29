سعد بدير مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المجالس البرلمانية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين النائب سعد بدير مساعدا لرئيس الوفد لشؤون المجالس البرلمانية.

ووجه "بدير" لأبوشقة، لإصدار قراره للعمل كمساعد لرئيس الحزب لشئون المجالس البرلمانية (مجلس نواب -مجلس شيوخ-مجالس محلية).

وأضاف في بيان اليوم: "لشرف كبير لي أن أكون ممثلا للمجالس البرلمانية عن أعرق الأحزاب السياسية في مصر ونائبا للمستشار بهاء الدين أبو شقة كرئيس للهيئه البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وأصغرهم سنا".