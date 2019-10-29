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    وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر

    06:37 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر

    هايكو ماس يزور الجامع الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    زار وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، الجامع الأزهر، وأجرى جولة بداخله.

    واستقبل الوفد الألماني، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري.

    رحب الدكتور عبد المنعم فؤاد بوزير الخارجية الألماني، موضحا أن الأنشطة التي تتضمنها الأروقة العلمية؛ تقدم ما يحقق مفاهيم السلامِ والوسطيّةِ، التي يتطلعُ إليها العالَمُ المُعاصِرُ.

    من جهته، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن تقديره للأزهر الشريف، وجهود إمامه الأكبر الحكيمة في ترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، مشيدا بالطراز المعماري العريق للجامع الأزهر الذي يبعث برسائل لزواره وقاصديه.

    هايكو ماس ألمانيا الجامع الأزهر جامعة الأزهر عبدالمنعم فؤاد

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