برلماني يخاطب وزارة العدل بتقرير "الصحة" حول الأحوال الشخصية

كتبت ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لوزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بشأن رأي وزارة الصحة حول بعض النقاط في قوانين الأحوال الشخصية والخاصة بالإستضافة، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين.

وقال "فؤاد" في نص الخطاب إنه: في إطار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 أن الحكومة أعلنت أنها سترسل الي البرلمان مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين، نحيط علمكم أننا كنا قد تقدمنا بطلب لوزارة الصحة في سبتمبر 2018 نستعلم خلاله عن رأيها حول بعض النقاط في قوانين الأحوال الشخصية.

وأشار "فؤاد" إلى أنه سبق وأفادته وزارة الصحة بتقرير صادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية ببعض الملاحظات والتوصيات لها حول قوانين الأحوال الشخصية.

وأضاف "فؤاد" أنه في إطار الحرص على الوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن ويحافظ على الأسرة المصرية وعلو المجتمع المصري؛ نعرض عليكم رد وزارة الصحة وتوصيات وملاحظات الأمانة العامة للصحة النفسية الوارده به آملين أن يفيد سيادتكم أثناء إعداد مشروع القانون وأن يجد رأي العلم مكانا في الأمر الذي تبحثونه.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا "بقانون فؤاد للاحوال الشخصية" وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، وأستخدم "فؤاد" علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخري في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.