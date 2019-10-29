الوطنية للتدريب: بدء المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر وSkype Interviews للمرشحين خارج البلاد، بمقر الأكاديمية. بحسب بيان صحفي.

يذكر أن البرنامج جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون عام 2019 عام الشباب الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب إفريقي مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج.