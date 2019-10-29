  • عاجل:بقبلة على الجبين.. كامل الوزير يعزي أسرة ضحية قطار طنطا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    الوطنية للتدريب: بدء المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

    05:11 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    الوطنية للتدريب: بدء المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

    المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل ال

    كتب- محمد نصار:

    بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر وSkype Interviews للمرشحين خارج البلاد، بمقر الأكاديمية. بحسب بيان صحفي.

    يذكر أن البرنامج جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون عام 2019 عام الشباب الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب إفريقي مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج.

    76d57564-2273-449e-9589-8e0533f38b4a

    الأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب الإفريقي السيسي منتدى شباب العالم 2018

    الخبر التالى:

    كامل الوزير لمصراوي: لن نوكل محاميا للدفاع عن كمسري قطار طنطا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان