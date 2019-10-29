صور| بقبلة على الجبين.. كامل الوزير يعزي أسرة ضحية قطار طنطا

كتب- أسامة علي:

قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الأسكندرية / طنطا، بمحل إقامته في منطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

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وحسب بيان اليوم الثلاثاء، قدم وزير النقل اعتذارا باسم جميع العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية أمس، متابعًا: "نحن متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون".

وأكد الوزير أن حق المتوفى لن يضيع ومن يخطئ في حق أي مواطن مصري ينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك والجميع يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري.