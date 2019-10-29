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    الهلالي: لا توجد منظومة دينية في الدنيا والرسول لم ينصب زعماء دينيين

    04:25 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    الهلالي: لا توجد منظومة دينية في الدنيا والرسول لم ينصب زعماء دينيين

    سعدالدين الهلالي

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور سعدالدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض المتخصصين قدموا الفتوى على أنها كشف عن مراد الله، وهذا أمر غير صحيح، رافضا مصطلح "الخطاب الإلهي" الذي أطلقه البعض الفترة الماضية.

    وأضاف هلالي، خلال كلمته في ندوة "القرآن في مواجهة الإرهاب"، التي عقدت ظهر الثلاثاء بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أنه لا توجد منظومة دينية في الدنيا، أو وجود ما يطلق عليهم زعماء دينيون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم ينصب الصحابة كزعماء دينيين.

    يدير الندوة الإعلامي خيري رمضان، بحضور العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

    سعدالدين هلالي جامعة الأزهر منظومة دينية الفتوى

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