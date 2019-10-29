مستشار مفتي الجمهورية: انتهاء إجراءات تدشين مرصد تجارب الحوار المذهبي والفقهي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الأمانة العامة انتهت من إجراءات تدشين مرصد تجارب الحوار المذهبي والفقهي للتيسير على طلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية وتقويمَ تجارب الحوار المذهبي والابتعاد عن المثالب السابقة والتمسك بالمزايا، لافتا إلى أن المرصد سيكون من شأنه دراسة أثر التجربة المذهبية في مراحلها وأحوالها على المجتمعات المسلمة إيجابًا وسلبًا.

جاء ذلك في العدد السابع من النشرة الرسمية الناطقة بلسان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "جسور"، والذي يكشف -تحت عنوان "ماذا بعد المؤتمر"- عن الخطوات المستقبلية للأمانة عقب مؤتمرها العالمي الخامس وكيفية تطبيق توصيات ومبادرات المؤتمر على أرض الواقع تماشيًا مع الدور المنوط بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وانبثاقًا عن نجاحها في الخروج بحزمة من المشروعات والمبادرات الإفتائية والفقهية الهامة خلال فعاليات مؤتمرها الأخير "حول الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".

كما تطل "جسور" في عددها الجديد بملف خاص حول أسباب نجاح مؤتمر الأمانة في توحيد الجهود وجمع كلمة المفتين والعلماء واتفاقهم بشأن استثمار حالة الخلاف الفقهي بين المذاهب لخدمة القضايا الدينية المعاصرة وإشكاليات العصر.

كما يستعرض العدد تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الذي ألقاه فضيلة مفتي مصر الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالإضافة إلى عرض بنود وثيقة التسامح الفقهي، وعدد من المشروعات الإفتائية التي خرج بها المؤتمر ومن بينها مركز دعم البحث الإفتائي، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي، وكذلك تدشين وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الإفتائية، ومركز لدعم البحث الإفتائي، فضلًا عن تحديد "يوم عالمي للإفتاء" يهدف إلى تكريس ضوابط الفتوى والاستفتاء وتعزيز المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية في أوساط الأمم والشعوب الإسلامية، هذا بالإضافة إلى تدشين "مرصد المستقبل الإفتائي"، الذي سيعمل على وضع الدراسات المستقبلية التي لا غني عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات.

وتحت عنوان " أمانة الإفتاء العالمية .. سجل حافل بالإصدارات الإفتائية ومواكبة تطورات العصر"، تقدم "جسور" في عددها الخاص أحد عشر إصدارًا جديدًا كشفت الأمانة عنها النقاب خلال المؤتمر، حيث تتضمن تلك الإصدارات موسوعة ومراجع بالإنجليزية، وجمع قضايا العصر في كتاب، ودليلًا لتأسيس الهيئات الإفتائية، وموسوعة جمهرة أعلام المفتين.

وفي سياق متصل، تناول العدد تفاصيل تأسيس دار الإفتاء المصرية لأول أرشيف عملاق للفتاوي على مستوى العالم يهدف لتفنيد فتاوى حروب الجيل الخامس و الخطابات المتطرفة، ويشمل أكبر قاعدة معلومات لفتاوي وإصدارات التنظيمات الإرهابية وتصنيفها وتفنيدها وتحليلها والرد عليها.​