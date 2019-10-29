بيان عاجل بشأن تعيين المعيدين في الجامعات بعقود مؤقتة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، بإعادة النظر في الاتجاه لتعيين المعيدين بالجامعات بعقود مؤقتة.

وقال "مرشد" في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاقتراح يؤثر بالسلب على أعضاء هيئة التدريس ومستوى الأبحاث العلمية نتيجة لوضع المعيدين تحت تهديد انتهاء العقد ما يسبب لهم عدم استقرار وظيفي ونفسي يمنعهم من الإبداع والابتكار في رسالاتهم وأبحاثهم العلمية.

وأكد أنه من المعروف أن المعينين في هذه الوظيفة من المتفوقين وهناك العديد من الكليات لم تعد في حاجة إلى معيدين ومنها على سبيل المثال لا الحصر كليات الزراعة لفشل سياسات الحكومة في الاستفادة من خريجيها.

وأكد النائب أن تعيين المعيدين بالعقود المؤقتة يؤدي إلى وأد وقتل مبدأ الاعتماد على الكفاءات العلمية، والمعيدون بالجامعات سيعانون مع القانون الجديد بالقلق الوظيفي بسبب العقود المؤقتة.​