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    الوفد يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير صناعة الحديد

    03:29 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    الوفد يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير صناعة الحديد

    المهندس حمدي قوطة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، الحكومة المصرية بضرورة وضع استراتيجية موسعة تتضمن مجموعة من الخطط المحددة التي يمكن من خلالها تطوير وتحديث صناعة الحديد في مصر.

    وأكد قوطة، في بيان، اليوم، أن قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم على الحديد والبليت المستورد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح مرة أخرى بالنسبة للمستهلكين.

    كما طالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، بضرورة التراجع عن قرار فرض رسوم على خام البليت وذلك لتأثيره المباشر على ارتفاع الأسعار، ولما له من تأثير على صغار المصانع التي تستورد البليت.

    وتابع قوطة أن وزير التجارة والصناعة كان أصدر القرار الوزاري رقم 907 بشأن فرض رسوم بنسب متدرجة تبدأ من 25% بداية من أكتوبر الجاري وحتى أبريل المقبل لحديد التسليح تنخفض إلى 21% في أبريل 2020 وحتى أبريل 2021 ثم تنخفض إلى 17% بداية من أبريل 2021 وحتى أبريل 2022،كما نص القرار على أن يتم فرض رسوم وقائية تبدأ من 16% العام الجاري وتنخفض إلى 10% بحلول شهر أبريل عام 2022.

    حمدي قوطة لجنة التجارة والصناعة حزب الوفد تطوير صناعة الحديد

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